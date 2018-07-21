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У Казахстані попрощалися з убитим фігуристом

У Казахстані попрощалися з убитим фігуристом

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 липня. УНН. В Алмати попрощалися з бронзовим призером Олімпіади-2014, фігуристом Денисом Теном, який загинув від ножового поранення. Про це повідомляє Tengrinews, передає УНН.

Прощання з фігуристом Денисом Теном почалося о 10:00 за місцевим часом (8:00 за київським) в Палаці спорту.

Попрощатися зі спортсменів прийшли сотні людей — люди приносили плакати, хтось спеціально зробив футболки.

Нагадаємо, 19 липня в Казахстані, Алмати, на фігуриста Дениса Тена напали злодії, які зняли дзеркала з його автомобіля. Під час бійки один із зловмисників ударив його ножем в стегно. У лікарні 26-річний спортсмен помер.

Обидва підозрюваних у злочині — Арман Кудайбергенов і Нурали Киясов — вже затримані і зізналися у скоєному. За їхніми словами, вони не знали, що напали з ножем на Дениса Тена.

Денис Тен на Олімпіаді-2014 став бронзовим призером — його медаль була єдиною для Казахстану на тих Іграх. У 2013 році він виграв срібну медаль на чемпіонаті світу.

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