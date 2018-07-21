У Казахстані попрощалися з убитим фігуристом
Київ • УНН
КИЇВ. 21 липня. УНН. В Алмати попрощалися з бронзовим призером Олімпіади-2014, фігуристом Денисом Теном, який загинув від ножового поранення. Про це повідомляє Tengrinews, передає УНН.
Прощання з фігуристом Денисом Теном почалося о 10:00 за місцевим часом (8:00 за київським) в Палаці спорту.
Попрощатися зі спортсменів прийшли сотні людей — люди приносили плакати, хтось спеціально зробив футболки.
Нагадаємо, 19 липня в Казахстані, Алмати, на фігуриста Дениса Тена напали злодії, які зняли дзеркала з його автомобіля. Під час бійки один із зловмисників ударив його ножем в стегно. У лікарні 26-річний спортсмен помер.
Обидва підозрюваних у злочині — Арман Кудайбергенов і Нурали Киясов — вже затримані і зізналися у скоєному. За їхніми словами, вони не знали, що напали з ножем на Дениса Тена.
Денис Тен на Олімпіаді-2014 став бронзовим призером — його медаль була єдиною для Казахстану на тих Іграх. У 2013 році він виграв срібну медаль на чемпіонаті світу.