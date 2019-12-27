В Казахстане назвали предварительные причины авиакатастрофы в Алматы
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Предварительная причина падения самолета в казахстанском городе Алматы - техническая неисправность или ошибка пилотов. Об этом во время брифинга заявил вице-премьер-министр Казахстана Роман Скляр, передает УНН.
"Ведутся следственные действия, бортовые самописцы найдены и изымаются для исследований. Версии предыдущие. Еще раз говорю - дважды самолет при взлете коснулся хвостовой частью взлетно-посадочной полосы. Или это ошибка пилота, или это техническая причина. Это уже установит специальная техническая комиссия, экспертиза с участием МАК", - отметил Скляр.
Также он добавил, что деятельность компании "Бек Эйр" приостановлена до выяснения обстоятельств.
"Всего в результате происшествия погибли 12 человек, 8 из них - на месте происшествия, два человека в больнице и двое - в аэропорту города Алматы... Погиб командир воздушного судна, второй пилот - очень тяжелые травмы, находится сейчас в больнице", - сообщил вице-премьер страны.
По его словам, в общем госпитализированы 49 человек, из них 18 человек - в тяжелом состоянии.
Добавим, 27 декабря 2019 года вблизи аэропорта города Алматы разбился пассажирский самолет авиакомпании "Бек Эйр", выполнявший рейс по маршруту Алматы - Нур-Султан. На борту самолета находилось 95 пассажиров и 5 членов экипажа.
Среди пострадавших в результате авиакатастрофы в казахстанском городе Алматы есть двое украинцев.