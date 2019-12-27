У Казахстані назвали попередні причини авіакатастрофи в Алмати
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Попередня причина падіння літака у казахстанському місті Алмати - технічна несправність або помилка пілотів. Про це під час брифінгу заявив віце-прем'єр-міністр Казахстану Роман Скляр, передає УНН.
"Ведуться слідчі дії, бортові самописці знайдені і вилучаються для досліджень. Версії попередні. Ще раз вам кажу - двічі літак при зльоті торкнувся хвостовою частиною злітно-посадкової смуги. Або це помилка пілота, або це технічна причина. Це вже встановить спеціальна технічна комісія, експертиза за участю МАК", - зазначив Скляр.
Також він зауважив, що діяльність компанії "Бек Ейр" призупинена до з'ясування обставин.
"Всього у результаті події загинули 12 людей, 8 з них - на місці події, двоє людей в лікарні і двоє - в аеропорту міста Алмати... Загинув командир повітряного судна, другий пілот - дуже тяжкі травми, перебуває зараз в лікарні", - повідомив віце-прем'єр країни.
З його слів, загалом госпіталізовано 49 осіб, з них 18 осіб - у тяжкому стані.
Додамо, 27 грудня 2019 року поблизу аеропорту міста Алмати розбився пасажирський літак авіакомпанії "Бек Ейр", який виконував рейс за маршрутом Алмати – Нур-Султан. На борту літака знаходилось 95 пасажирів та 5 членів екіпажу.
Серед постраждалих внаслідок авіакатастрофи у казахстанському місті Алмати є двоє українців.