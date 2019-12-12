В Карпатах снежно и морозно
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. На горе Поп Иван Черногорский, что в украинских Карпатах, сегодня утром зафиксировали семь градусов мороза. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Черногорского горного поисково-спасательного поста.
"По состоянию на 8:10 12 декабря 2019 года на горе Поп Иван Черногорский температура воздуха -7°С", - говорится в сообщении.
Как отмечается, ветер юго-восточный 4 м/с, облачно с прояснениями.
При 'njv, на обнародованном фото видно, что на горе лежит снег.
Напомним, 12 декабря утром на перевалочных участках дорог во Львовской области снег, который еще начался днем 11 декабря и выпало до 20 см. На Ивашковском и Орявском перевалах местами накат.