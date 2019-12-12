У Карпатах сніжно і морозно
Київ • УНН
КИЇВ. 12 грудня. УНН. На горі Піп Іван Чорногірський, що в українських Карпатах, сьогодні зранку зафіксували сім градусів морозу. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Чорногірського гірського пошуково-рятувального посту.
"Станом на 8:10 12 грудня 2019 року на горі Піп Іван Чорногірський температура повітря -7°С", - йдеться у повідомлення.
Як зазначається, вітер південно-східний 4 м/с, хмарно з проясненнями.
Водночас, на оприлюдненому фото видно, що на горі лежить сніг.
Нагадаємо, 12 грудня вранці на перевальних ділянках доріг у Львівські області невеликий сніг, який ще розпочався вдень 11 грудня і випало до 20 см. На Івашківському та Орявському перевалах місцями накат.