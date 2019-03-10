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В Каневе со стрельбой полиция остановила авто нарушителя

В Каневе со стрельбой полиция остановила авто нарушителя

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 10 марта. УНН. В Каневе полицейские сектора реагирования патрульной полиции задержали водителя, который за рулем автомобиля "Рено Дастер" нарушал правила дорожного движения. На водителя составили административные материалы, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ГУ НП Черкасской области.

Как сообщили в пресс-службе, полицейские сектора реагирования патрульной полиции Каневского отделения полиции патрулируя днем в городе увидели автомобиль, который двигался на большой скорости. По требованию полицейского остановиться водитель не отреагировал и продолжил движение, едва не сбив пешеходов, которые переходили дорогу.

"Правоохранители начали преследовать правонарушителя. На требования немедленно остановить автомобиль водитель не реагировал. Когда автомобиль правонарушителя выехал за пределы города, полицейские применили оружие, осуществив выстрел по колесам автомобиля, после чего автомобиль остановился. Водителя задержали, им оказался ранее судимый житель одного из сел Каневского района, находившийся в состоянии алкогольного опьянения", - говорится в сообщении.

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На водителя составили административный материал по части 1 статьи 130 (Управление транспортными средствами или судами лицами, находящимися в состоянии алкогольного, наркотического или другого опьянения или под воздействием лекарственных препаратов, снижающих их внимание и скорость реакции) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Кроме того, по информации правоохранителей, мужчина является подозреваемым в уголовном производстве, которое было открыто по статье 289 Уголовного кодекса Украины и расследуется полицией Черкасской области. Ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. В настоящее время решается вопрос об изменении злоумышленнику меры пресечения на более строгую.

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