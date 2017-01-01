В Канаде арестовали пьяного пилота пассажирского самолета
Киев • УНН
КИЕВ. 1 января. УНН. Полиция Канады арестовала пьяного пилота пассажирского самолета, который потерял сознание в кабине пилота за несколько минут до вылета из аэропорта города Калгари, передает УНН со ссылкой на ВВС.
Члены экипажа авиакомпании-лоукостера Sunwing обратили внимание на странное поведение 37-летнего пилота и сообщили об этом в правоохранительные органы.
"Они увидели, что он (командир воздушного судна - ред.) падает с кресла", - сказал представитель полиции Калгари.
Полиция сообщает, что количество алкоголя в крови пилота в три раза превышало допустимую норму.
В результате самолет с небольшой задержкой вылетел в мексиканский город Канкун с другим пилотом. На борту лайнера находились 99 пассажиров и шесть членов экипажа.
Как сообщал УНН, в Вашингтоне приземлился спецборт, который заберет 35 российских дипломатов.