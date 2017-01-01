У Канаді заарештували п'яного пілота пасажирського літака

Члени екіпажу авіакомпанії-лоукостера Sunwing звернули увагу на дивну поведінку 37-річного пілота і повідомили про це в правоохоронні органи.

"Вони побачили, що він (командир повітряного судна - ред.) падає з крісла", - сказав представник поліції Калгарі.

Поліція повідомляє, що кількість алкоголю в крові пілота в три рази перевищував допустиму норму.

В результаті літак з невеликою затримкою вилетів до мексиканського міста Канкун з іншим пілотом. На борту лайнера знаходилися 99 пасажирів і шість членів екіпажу.

Як повідомляв УНН, у Вашингтоні приземлився спецборт, який забере 35 російських дипломатів.