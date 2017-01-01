У Канаді заарештували п'яного пілота пасажирського літака
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Поліція Канади заарештувала п'яного пілота пасажирського літака, який втратив свідомість в пілотській кабіні за кілька хвилин до вильоту з аеропорту міста Калгарі, передає УНН з посиланням на ВВС.
Члени екіпажу авіакомпанії-лоукостера Sunwing звернули увагу на дивну поведінку 37-річного пілота і повідомили про це в правоохоронні органи.
"Вони побачили, що він (командир повітряного судна - ред.) падає з крісла", - сказав представник поліції Калгарі.
Поліція повідомляє, що кількість алкоголю в крові пілота в три рази перевищував допустиму норму.
В результаті літак з невеликою затримкою вилетів до мексиканського міста Канкун з іншим пілотом. На борту лайнера знаходилися 99 пасажирів і шість членів екіпажу.
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