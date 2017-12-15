В Канаде разбился вертолет: четыре человека погибли
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. В канадской провинции Онтарио потерпел крушение вертолет коммунальной компании Hydro One, погибли четыре человека. Об этом сообщает CBC, передает УНН.
"Четыре работника "Hydro One" погибли, когда их вертолет врезался в сельское хозяйство в Онтарио днем в четверг", — говорится в сообщении.
Отмечено, что в результате аварии погибли пилот и три члена экипажа.
Экипаж, как сообщает издание, выполнял плановые технические работы на гидропровидний линии и гидроэлектростанции на территории муниципалитета Твид.
На данный момент причина падения вертолета неизвестна.
Напомним, что недавно в Канаде разбился самолет с 22 пассажирами на борту.