У Канаді розбився гелікоптер: чотири людини загинули
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. У канадській провінції Онтаріо зазнав аварії гелікоптер комунальної компанії Hydro One, загинули чотири людини. Про це повідомляє CBC, передає УНН.
“Чотири працівника „Hydro One“ загинули, коли їхній вертоліт врізався в сільську господарство у Онтаріо вдень у четвер”, — йдеться в повідомленні.
Зазначено, що внаслідок аварії загинули пілот і три члени екіпажу.
Екіпаж, як повідомляє видання, виконував планові технічні роботи на гідропровідній лінії та гідроелектростанції на території муніципалітету Твід.
Наразі причина падіння гелікоптера невідома.
Нагадаємо, що недавно у Канаді розбився літак з 22 пасажирами на борту.