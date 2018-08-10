В Канаде неподалеку детского сада произошла стрельба: есть жертвы

Фредериктон находится в провинции Нью-Брансуик, примерно в 50 милях к северо-востоку от границы с американским штатом Мэн.



Правоохранители приказали жителям "остаться в своих домах и запереть дверь ради собственной безопасности".



Местная жительница Рейчел ЛеБланк, которая спряталась в детском саду в районе, окруженном полицией, сообщила журналистам, что она слышала выстрелы вскоре после того, как прибыла на работу в пятницу.



Она сказала, что услышала "четыре подряд" выстрела, прозвучавшие один за другим. ЛеБланк сообщила, что все 23 ребенка, за которыми она присматривает в детском саду, неповрежденны и даже не знают об инциденте, но сама она была напугана, как лицо, ответственное за их уход.



Информации о количестве подозреваемых или любой мотив не сообщалось.



Как сообщал УНН, ранее в Новом Орлеане, штат Луизиана (США), произошла стрельба, в результате которой три человека погибли, еще семеро получили ранения.



