У Канаді неподалік дитсадку сталась стрілянина: є жертви

Фредеріктон знаходиться в провінції Нью-Брансвік, приблизно в 50 милях на північний схід від кордону з американським штатом Мен.



Правоохоронці наказали мешканцям "залишитись у своїх будинках та замкнути двері заради власної безпеки".



Місцева мешканка Рейчел Лебланк, яка сховалась в дитячому саду в районі, оточеному поліцією, повідомила журналістам, що вона чула постріли незабаром після того, як прибула на роботу в п'ятницю. Вона сказала, що почула " чотири поспіль" постріли, що пролунали один за одним.



ЛеБланк повідомила, що всі 23 дитини, за якими вона наглядає в дитсадку, неушкоджені і навіть не знають про інцидент, але сама вона була налякана, як особа, що відповідальна за їх догляд.



Інформації про кількість підозрюваних або будь-який мотив не повідомлялось.



Як повідомляв УНН, раніше у Новому Орлеані, штат Луїзіана (США), сталася стрілянина, в результаті якої троє людей загинули, ще семеро отримали поранення.



