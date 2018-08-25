В Калифорнии неизвестные открыли стрельбу возле школы, погиб подросток
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. В Северной Калифорнии неизвестные открыли стрельбу возле школы: застрелили 16-летнего подростка, еще 18-летний подросток находится в критическом состоянии. Об этом сообщает Miami Herald, передает УНН.
По словам полиции, двое подозреваемых уже задержаны. Когда на место прибыла полиция, оба подозреваемых сбежали, однако вскоре их задержали. По данным правоохранительных органов, стрельба произошла после конфликта между двумя группами молодых людей.
Школу заперли, никто из кампуса не пострадал. Расследование инцидента продолжается.
Напомним, три человека получили огнестрельные ранения в ходе перестрелки, произошедшей в понедельник рядом со станцией метро Кингсбери на северо-западе Лондона. Троим людям оказывается медицинская помощь, об их состоянии пока не сообщается. Задержаний пока не произведено. Станция метро закрыта на время проведения следственных мероприятий.