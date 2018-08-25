У Каліфорнії невідомі влаштували стрілянину біля школи, загинув підліток
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. У Північній Каліфорнії невідомі влаштували стрілянину біля школи: застрелили 16-річного підлітка, 18-річний підліток перебуває в критичному стані. Про це повідомляє Miami Herald, передає УНН.
За словами поліції, двох підозрюваних вже затримано. Коли на місце прибула поліція, обидва підозрюваних втекли, однак невдовзі їх затримали. За даними правоохоронних органів, стрілянина сталася після конфлікту між двома групами молодих людей.
Школу замкнули, ніхто з кампусу не постраждав. Розслідування інциденту триває.
Нагадаємо, три людини отримали вогнепальні поранення під час перестрілки, що сталася в понеділок поряд зі станцією метро Кінгсбері на північному заході Лондона. Трьом людям надається медична допомога, про їх стан поки не повідомляється. Затримань поки не проводили. Станція метро закрита на час проведення слідчих заходів.