У кадырова последняя стадия некроза поджелудочной железы - росСМИ

Глава чечни рамзан кадыров сильно болен: в 2019 году у него диагностировали некроз поджелудочной железы, шансов на выздоровление у него очень мало – 80% случаев заканчиваются летально. Об это пишет в своем расследовании "Новая газета. Европа", передает УНН.

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"Новая газета Европа" пишет, что состояние здоровья кадырова, у которого врачи диагностировали некроз поджелудочной железы, не оставляет надежд на полное выздоровление. Издание пишет, что с весны 2022 года состояние кадырова постоянно ухудшается, болезнь достигла максимальной стадии, что стало заметно даже внешне – после резкого сброса веса кадыров сильно поправился, по форме его живота виден панкреатогенный асцит, у него сильная одышка, ему тяжело говорить и двигаться.

Сообщается также, что в 2023 году Кадыров был введен в медикаментозную кому из-за передозировки транквилизатора, который он мог принимать из-за сильных болей и бессонницы. Источники издания утверждают, что врачам тогда удалось стабилизировать состояние кадырова, но результаты обследования его мозга привели его окружениев "подавленное состояние". И хотя тогда слухи о его тяжелом состоянии и даже смерти попали в СМИ, их активно опровергали в окружении кадырова.

В редакции полагают, что с сентября прошлого года в кремле готовят новое лицо для смены власти в чечне. Преемником, скорее всего, станет командир чеченского отряда "ахмат" апти алаудинов, который принимал участие в российском вторжении в Украину.

СБУ обвиняет его в преступлениях против основ национальной безопасности Украины, против мира и безопасности человечества и международного правопорядка.

Самого кадырова СБУ также разыскивает в связи с расследованием уголовного дела, возбужденного по статьям о "посягательстве на территориальную целостность Украины" и "развязывание войны".

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