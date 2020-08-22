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В Кабмине сообщили, когда начнутся переговоры с ЕС по обновлению соглашения об ассоциации

Киев • УНН

 • 16273 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. Украина планирует договориться о начале переговоров с ЕС по обновлению Соглашения об ассоциации уже в 2021 году. Об этом сказала вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.

В Кабмине сообщили, когда начнутся переговоры с ЕС по обновлению соглашения об ассоциации

"Украинский бизнес, в частности, Одесской область имеет больше возможностей для торговли и инвестиционного сотрудничества с ЕС. Правительство работает, чтобы соглашение об ассоциации позволило активно их использовать. Но и для бизнеса есть "домашнее задание" - оценить собственные амбиции и дать соответствующие сигналы для учета их правительственной командой при формировании переговорной позиции Украины в рамках обновления соглашения", - сказала Ольга Стефанишина.

Она отметила, что Украина планирует договориться о начале переговоров с ЕС по обновлению соглашения об ассоциации уже в 2021 году.

По словам вице-премьер-министра, в 2016-2019 годах очевидна положительная динамика развития торговли с Европейским Союзом, который сегодня является главным торговым партнером Украины с долей более чем 41% от общего объема торговли товарами. Растет торговля товарами с высокой добавленной стоимостью.

"К части украинской продукции применяются тарифные квоты, хотя по некоторым из них экспортируем значительно больше, чем сама квота. Это свидетельствует о потенциале и качество украинской продукции, которую хотят видеть на европейском рынке. Уменьшение объемов внешней торговли из-за коронавируса является временным явлением в мировой экономике. Диалог правительства с украинским бизнесом позволит подготовить инклюзивную позицию Украины, которая будет отвечать новым амбициям и возможностям наших предпринимателей", - добавила вице-премьер.

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Она отметила, что среди приоритетных направлений сотрудничества "Украина-ЕС" - заключение соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции (АСАА), усиление торговли услугами, а также обновление подхода к государственной помощи, которая должна стать более гибкой и быстрой в реагировании на чрезвычайные ситуации, например борьба с COVID-19.

Отмечается, что соглашение об ассоциации Украина-ЕС не предусматривает квот, которые количественно ограничивали ввоз товаров в ЕС. Украинские экспортеры могут поставлять в ЕС любые объемы товаров европейского качества. Зато зона свободной торговли предполагает использование тарифных квот для части товаров. Когда квота с нулевой пошлиной исчерпывается, то торговля продолжается с использованием стандартных ставок ввозной пошлины.

Сообщается, что в 2020 году украинские экспортеры используют возможности 31 из 40 тарифных квот. По состоянию на 17 августа 2020 года уже полностью использовано 8 тарифных квот на: мед, ячменную крупу и муку, обработанные томаты, обработанный крахмал, виноградный и яблочный соки, кукурузу, продукты переработки солода и крахмала, сахар.

Напомним, ВР рекомендовали ратифицировать соглашение с ЕС о предоставлении Украине помощи на 1,2 млрд евро.

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