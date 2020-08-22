В Кабмине сообщили, когда начнутся переговоры с ЕС по обновлению соглашения об ассоциации

КИЕВ. 22 августа. УНН. Украина планирует договориться о начале переговоров с ЕС по обновлению Соглашения об ассоциации уже в 2021 году. Об этом сказала вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, передает УНН со ссылкой на пресс-службу правительства.