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ВР рекомендували ратифікувати угоду з ЄС про надання Україні допомоги на 1,2 млрд євро

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. Комітет ВР з питань інтеграції України з ЄС рекомендував парламенту ратифікувати угоду з Європейським Союзом про надання Україні макрофінансової допомоги на суму 1,2 млрд євро. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу ВРУ.

ВР рекомендували ратифікувати угоду з ЄС про надання Україні допомоги на 1,2 млрд євро

"Комітет на своєму засіданні розглянув проект закону №0063 від 12 серпня 2020 року про ратифікацію меморандуму та кредитної угоди з ЄС щодо отримання Україною макрофінансової допомоги від ЄС на суму до 1 мільярда 200 мільйонів євро. Комітет рекомендує Верховній Раді ухвалити цей проект за основу та в цілому", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рішення надати макрофінансову допомогу Україні для подолання кризи, спричиненої пандемією COVID-19 Єврокомісія ухвалила 22 квітня 2020 року. 25 травня це рішення підтримав Європейський Парламент та Рада ЄС, а на початку серпня меморандум про надання такої допомоги погодила Єврокомісія від імені ЄС.

"Умовами отримання першого траншу макрофінансової допомоги для України є прогрес у співпраці з МВФ, забезпечення незалежності Національного банку та прогрес у виконанні Угоди про асоціацію України з ЄС. Для отримання другого траншу допомоги Україна зобов’язана виконати ще більше умов, зокрема: забезпечити прозорість медичних закупівель, провести податкову та митну реформу, посилити незалежність судової системи, системи держуправління та антикорупційних органів, прокуратури, а також забезпечити прозорі умови та чесну конкуренцію на ринку газу в Україні", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, на цьому тижні відбулася телефонна розмова міністра фінансів Сергія Марченка та європейського комісара з економічних питань Паоло Джентілоні, під час якої сторони обговорили ринок зовнішніх запозичень.

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