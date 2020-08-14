Україна та ЄС обговорили ринок зовнішніх запозичень
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. На цьому тижні відбулася телефонна розмова Міністра фінансів Сергія Марченка та європейського комісара з економічних питань Паоло Джентілоні, під час якої сторони обговорили ринок зовнішніх запозичень. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства фінансів України.
"Цього тижня відбулась телефонна розмова Міністра фінансів Сергія Марченка та європейського комісара з економічних питань Паоло Джентілоні. Основний акцент розмови був зосереджений на ринку зовнішніх запозичень, зокрема, успішному розміщенні Україною 12-річних єврооблігацій на суму 2 млрд доларів США під найнижчу ставку з 2007 року, а також на результатах реформи податкової і митниці", - сказано у повідомленні.
Зазначається, що також сторони обговорили нещодавно підписану у Брюсселі Кредитну угоду про надання Україні макрофінансової допомоги ЄС на суму 1,2 млрд євро.
"Міністр висловив вдячність за готовність ЄС затвердити для України виняткову програму допомоги в час пандемії, що сприятиме забезпеченню макрофінансової стабільності", - додається у повідомленні.
Нагадаємо, Україна оголосила про успішне проведення розрахунків за новими 12-річними єврооблігаціями на суму 2 млрд доларів США і завершила обмін єврооблігацій, які потрібно погасити у 2021 та 2022 роках.