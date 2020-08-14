Україна та ЄС обговорили ринок зовнішніх запозичень

"Цього тижня відбулась телефонна розмова Міністра фінансів Сергія Марченка та європейського комісара з економічних питань Паоло Джентілоні. Основний акцент розмови був зосереджений на ринку зовнішніх запозичень, зокрема, успішному розміщенні Україною 12-річних єврооблігацій на суму 2 млрд доларів США під найнижчу ставку з 2007 року, а також на результатах реформи податкової і митниці", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що також сторони обговорили нещодавно підписану у Брюсселі Кредитну угоду про надання Україні макрофінансової допомоги ЄС на суму 1,2 млрд євро.

"Міністр висловив вдячність за готовність ЄС затвердити для України виняткову програму допомоги в час пандемії, що сприятиме забезпеченню макрофінансової стабільності", - додається у повідомленні.

Нагадаємо, Україна оголосила про успішне проведення розрахунків за новими 12-річними єврооблігаціями на суму 2 млрд доларів США і завершила обмін єврооблігацій, які потрібно погасити у 2021 та 2022 роках.