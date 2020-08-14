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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 87862 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 102701 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 107998 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 128273 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 101441 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102225 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104076 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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4 марта, 07:12 • 101511 просмотра

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Украина и ЕС обсудили рынок внешних заимствований

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 августа. УНН. На этой неделе состоялся телефонный разговор Министра финансов Сергея Марченко и европейского комиссара по экономическим вопросам Паоло Джентилони, во время которой стороны обсудили рынок внешних заимствований. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства финансов Украины.

"На этой неделе состоялся телефонный разговор Министра финансов Сергея Марченко и европейского комиссара по экономическим вопросам Паоло Джентилони. Основной акцент разговора был сосредоточен на рынке внешних заимствований, в частности, успешном размещении Украиной 12-летних еврооблигаций на сумму 2 млрд долларов США под самую низкую ставку с 2007 года, а также на результатах реформы налоговой и таможни", - говорится в сообщении.

Отмечается, что также стороны обсудили недавно подписанное в Брюсселе Кредитное соглашение о предоставлении Украине макрофинансовой помощи ЕС на сумму 1,2 млрд евро.

"Министр выразил благодарность за готовность ЕС утвердить для Украины исключительную программу помощи во время пандемии, что будет способствовать обеспечению макрофинансовой стабильности", - добавляется в сообщении.

Напомним, Украина объявила об успешном проведении расчетов по новым 12-летним еврооблигациям на сумму 2 млрд долларов США и завершила обмен еврооблигаций, которые нужно погасить в 2021 и 2022 годах.

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