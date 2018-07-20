В I полугодии транспортом пользовались на 2% меньше пассажиров

“В январе-июне 2018 года всеми видами транспорта выполнено пассажирооборот в объеме 50,1 млрд.пас.км, что на 5,3% больше объема января-июня 2017 года. Услугами пассажирского транспорта воспользовались 2 млрд 280,8 млн пассажиров, что на 1,7% меньше, чем в соответствующем периоде 2017 года”, — говорится в сообщении.

При этом пассажиры стали больше пользоваться водным транспортом, самолетами, трамваями и метро. В то же время меньше ездили железной дорогой, авто и троллейбусами.

Напомним, цены на проезд в общественном транспорте Киева 14 июля выросли с 4 до 8 грн за одну поездку.

Ранее, в мае, “Укрзализныця” повысила цены на билеты на все поезда, кроме 1-го класса Интерсити+. Тарифы выросли на 12%. Еще на 12% они вырастут в октябре.