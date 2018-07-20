У І півріччі транспортом користувались на 2% менше пасажирів
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. У січні–червні 2018 року послугами пасажирського транспорту скористалося на 1,7% менше пасажирів, ніж у аналогічному періоді минулого року. Про це повідомили у Держстаті, передає УНН.
“У січні—червні 2018 року усіма видами транспорту виконано пасажирооборот в обсязі 50,1 млрд.пас.км, що на 5,3% більше від обсягу січня—червня 2017 року. Послугами пасажирського транспорту скористалося 2 млрд 280,8 млн пасажирів, що на 1,7% менше, ніж у відповідному періоді 2017 року”, — йдеться у повідомленні.
При цьому пасажири почали більше користуватись водним транспортом, літаками, трамваями та метро. Водночас менше їздили залізницею, авто та тролейбусами.
Нагадаємо, ціни на проїзд у громадському транспорті Києва 14 липня зросли з 4 до 8 грн за одну поїздку.
Раніше, у травні, “Укрзалізниця” підвищила ціни на квитки на всі потяги, окрім 1-го класу Інтерсіті+. Тарифи зросли на 12%. Ще на 12% вони зростуть у жовтні.