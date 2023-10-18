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В Грузии парламент собрался для обсуждения вопроса импичмента Зурабишвили

Киев • УНН

 • 224683 просмотра

КИЕВ. 18 октября. УНН. В парламент Грузии началось заседание, на котором рассматривается вопрос импичмента президента страны Саломе Зурабишвили. Об этом сообщает InterPressNews, передает УНН.

В Грузии парламент собрался для обсуждения вопроса импичмента Зурабишвили

Детали

Процедура включает выступления инициатора импичмента - представителя правящей партии "Грузинская мечта", вопросы и выступления с политическими заявлениями. Для участия в обсуждении на пленарном заседании парламента присутствует и президент Зурабишвили.

Отмечается, что когда Саломе Зурабишвили зашла в зал парламента, встали лишь несколько оппозиционных депутатов.

Члены оппозиционного "Национального движения", партии "За Грузию" и "Лело" не участвуют в обсуждении и голосовании. По словам представителей фракции "Гирчи", они будут в зале, но импичмент поддерживать не станут. Кроме того, как известно, в дискуссию вступят независимые депутаты.

После обсуждения вопрос будет вынесен на голосование. Для импичмента президенту необходимо 100 голосов.

Как пишет "Новости-Грузия", президент Грузии Саломе Зурабишвили во время выступления заявила, что считает несправедливой процедуру импичмента. “Я не собираюсь здесь доказывать то, что и так очевидно. Я не нарушила ни сути, ни духа Конституции”, - сказала Зурабишвили в парламенте.

По ее словам, “Грузинская мечта” сегодня объявляет импичмент не ей, а стране и ее европейскому будущему.

Также Зурабишвили призвала ЕС предоставить Грузии статус кандидата, чтобы не дать возможности россии усилить своё влияние. “Несмотря на этот анти-европейский импичмент, Грузию нельзя бросать, нельзя позволять России усиливать свое влияние в этом регионе. Я обращаюсь к нашим партнёрам как президент этой страны, и я представляю народ и его исторический выбор. Поэтому я имею полную легитимность и полномочия просить о предоставлении этой стране статуса кандидата. Я верю, что при принятии решения, наши партнеры будут учитывать, с одной стороны, неоднократно доказанные чаяния грузинского народа, и с другой стороны общие геополитические вызовы Грузии и Европы”, - сказала она.

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