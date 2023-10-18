У Грузії парламент зібрався для обговорення питання імпічменту Зурабішвілі

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Процедура включає виступи ініціатора імпічменту - представника правлячої партії "Грузинська мрія", питання та виступи з політичними заявами. Для участі в обговоренні на пленарному засіданні парламенту присутня й президент Зурабішвілі.

Зазначається, що коли Саломе Зурабішвілі зайшла до зали парламенту, встали лише кілька опозиційних депутатів.

Члени опозиційного "Національного руху", партії "За Грузію" та "Лело" не беруть участі в обговоренні та голосуванні. За словами представників фракції "Гірчі", вони будуть у залі, але імпічмент підтримувати не стануть. Окрім того, як відомо, до дискусії вступлять незалежні депутати.

Після обговорення питання буде винесено на голосування. Для імпічменту президенту необхідно 100 голосів.

Як пише "Новости-Грузия", президент Грузії Саломе Зурабішвілі під час виступу заявила, що вважає несправедливою процедуру імпічменту. “Я не збираюся тут доводити те, що й так очевидно. Я не порушила ні суті, ні духу Конституції”, - сказала Зурабішвілі у парламенті.

За її словами, “Грузинська мрія” сьогодні оголошує імпічмент не їй, а країні та її європейському майбутньому.

Також Зурабішвілі закликала ЄС надати Грузії статусу кандидата, щоб не дати можливості росії посилити свій вплив. “Попри цей антиєвропейський імпічмент, Грузію не можна кидати, не можна дозволяти росії посилювати свій вплив у цьому регіоні. Я звертаюся до наших партнерів як президент цієї країни, і я представляю народ та його історичний вибір. Тому я маю повну легітимність та повноваження просити про надання цій країні статусу кандидата. Я вірю, що при ухваленні рішення наші партнери враховуватимуть, з одного боку, неодноразово доведені сподівання грузинського народу, і з іншого боку спільні геополітичні виклики Грузії та Європи”, - сказала вона.

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