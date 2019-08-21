У подозреваемых в рейдерском захвате в Харьковской области нашли арсенал оружия
Киев • УНН
КИЕВ. 21 августа. УНН. У подозреваемых в попытке рейдерского захвата государственного предприятия в Харьковской области правоохранители изъяли арсенал оружия. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области, передает УНН.
"Подозреваемые имели при себе карабин, винтовку, ружья, травматические пистолеты, около 200 патронов различного калибра, а также ножи, топоры и газовые баллончики", - говорится в сообщении.
Напомним, 20 августа группа лиц совершила попытку рейдерского захвата государственного исследовательского хозяйства, находящегося в поселке Червона Хвыля Великобурлукского района.
Неизвестные в масках и с оружием совершили конфликт с новым руководством предприятия, повредили автомобиль Lexus и скрылись на трех автомобилях с места происшествия.
Полицейские организовали поисковые мероприятия и через несколько часов обнаружили автомобили с 15 злоумышленниками на территории соседнего района.
Мужчины в возрасте от 21 до 42 лет оказались харьковчанами, все они работают в одном из охранных предприятий города.
Злоумышленникам объявлено о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч.4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Все лица задержаны. Мужчинам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет. В ближайшее время им будет избрана мера пресечения.