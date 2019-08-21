У підозрюваних у рейдерському захопленні на Харківщині знайшли арсенал зброї
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. У підозрюваних у спробі рейдерського захоплення державного підприємства у Харківській області правоохоронці вилучили арсенал зброї. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в області, передає УНН.
"Підозрювані мали при собі карабін, гвинтівку, рушниці, травматичні пістолети, близько 200 набоїв різного калібру, а також ножі, сокири та газові балончики", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 20 серпня група осіб здійснила спробу рейдерського захоплення державного дослідницького господарства, що знаходиться у селищі Червона Хвиля Великобурлуцького району.
Невідомі у масках та зі зброєю вчинили конфлікт з новим керівництвом підприємства, пошкодили автомобіль Lexus та зникли на трьох автівках з місця події.
Поліцейські організували пошукові заходи та через кілька годин виявили автівки із 15 зловмисниками на території сусіднього району.
Чоловіки віком від 21 до 42 років виявились харків’янами, усі вони працюють в одному з охоронних підприємств міста.
Зловмисникам оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Усі особи затримані. Чоловікам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років. Найближчим часом їм буде обрано міру запобіжного заходу.