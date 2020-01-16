В декабре в Украине 228 человек умерли от СПИДа

“В декабре прошлого года в Украине официально зарегистрировано 1600 новых случаев ВИЧ-инфекции. У 509 пациентов диагностирован СПИД, а 228 человек умерли от СПИДа”, — говорится в сообщении.

В Центре также назвали пути инфицирования ВИЧ в Украине в декабря 2019 года:

— гетеросексуальный — 1118;

— гомосексуальный — 36;

— парентеральный — 426;

— вертикальный — 228;

— неизвестный — 7.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Американские исследователи обнаружили новый штамм ВИЧ

В сообщении отмечается, что реализация Стратегии противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДа, туберкулеза и вирусных гепатитов до 2030 года поможет охватить комплексными профилактическими услугами 90% лиц из групп населения с высоким риском поражения ВИЧ; достичь уровня осведомленности относительно собственного ВИЧ-статуса 90% ЛЖВ и охватить антиретровирусной терапией и достичь вирусной супрессии у 95%, что будет способствовать снижению уровня смертности от болезней, обусловленных СПИДом, на 90%.

Как сообщал УНН, более 100 тыс. ВИЧ-инфицированных украинский живут полноценной жизнью.