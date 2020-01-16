У грудні в Україні 228 людей померли від СНІДу
Київ • УНН
КИЇВ. 16 січня. УНН. У грудні минулого року в Україні офіційно зареєстровано 1 600 нових випадків ВІЛ-інфекції, а 228 людей померли від СНІДу. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Центру громадського здоров'я МОЗ.
“У грудні минулого року в Україні офіційно зареєстровано 1 600 нових випадків ВІЛ-інфекції. У 509 пацієнтів діагностовано СНІД, а 228 людей померли від СНІДу”, — йдеться в повідомленні.
У Центрі також назвали шляхи інфікування ВІЛ в Україні у грудні 2019 року:
— гетеросексуальний — 1 118;
— гомосексуальний — 36;
— парентеральний — 426;
— вертикальний — 228;
— невідомий — 7.
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У повідомленні зазначено, що реалізація Стратегії протидії ВІЛ-інфекції/СНІДУ, туберкульозу та вірусним гепатитам до 2030 року допоможе охопити комплексними профілактичними послугами 90% осіб з груп населення із високим ризиком ураження ВІЛ; досягти рівня обізнаності щодо власного ВІЛ-статусу 90% ЛЖВ та охопити антиретровірусною терапією і досягти вірусної супресії у 95%, що сприятиме зниженню рівня смертності від хвороб, зумовлених СНІДом, на 90%.
Як повідомляв УНН, понад 100 тис. ВІЛ-інфікованих українців живуть повноцінним життям.