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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 82956 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 99522 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102112 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101408 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109311 просмотра

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 97745 просмотра

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4 марта, 15:53 • 131357 просмотра

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4 марта, 14:27 • 130405 просмотра

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В Греции обнаружили 20 случаев COVID-19 на круизном судне с украинцами в экипаже

В Греции обнаружили 20 случаев COVID-19 на круизном судне с украинцами в экипаже

Киев  •  УНН

 • 19054 просмотра

КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Греции обнаружили 20 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 на круизном судне с украинцами в экипаже. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу организации "Фонд помощи морякам "Ассоль".

"Заражение коронавирусом нового типа подтвердили медики у 20 пассажиров греческого круизного судна "EL.VENIZELOS" (IMO: 7907673, flag of Greece), которое пришвартовано в порту Пирея", - говорится в сообщении фонда в Facebook.

Сообщается, что круизный лайнер, принадлежащий греческой судоходной компании, выполнял рейс из Турции в испанский город Кадис, но прервал свой маршрут в связи с развитием ситуации с коронавирусом в Испании. С 22 марта судно стоит на якоре в порту греческого города Пирей, ему приказано не выходить в море.

"На лайнере в настоящее время находятся 383 человека, у 33 из них греческое гражданство. Всего на борту находятся люди из 13 стран мира, в том числе турки, казахи, граждане Украины (около 30 человек), Индонезии и других стран. Судно находится на карантине. Проблемы с его поставками решаются", - отмечается в сообщении.

Также по информации от родных и близких украинских моряков: в начале карантина старшим должностям выдали маски, младшим лишь антисептики.

Напомним, больной COVID-19 человек уехал в Аргентину на судне с более 420 пассажирами.

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