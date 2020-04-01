В Греции обнаружили 20 случаев COVID-19 на круизном судне с украинцами в экипаже
Киев • УНН
КИЕВ. 1 апреля. УНН. В Греции обнаружили 20 случаев инфицирования коронавирусом COVID-19 на круизном судне с украинцами в экипаже. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу организации "Фонд помощи морякам "Ассоль".
"Заражение коронавирусом нового типа подтвердили медики у 20 пассажиров греческого круизного судна "EL.VENIZELOS" (IMO: 7907673, flag of Greece), которое пришвартовано в порту Пирея", - говорится в сообщении фонда в Facebook.
Сообщается, что круизный лайнер, принадлежащий греческой судоходной компании, выполнял рейс из Турции в испанский город Кадис, но прервал свой маршрут в связи с развитием ситуации с коронавирусом в Испании. С 22 марта судно стоит на якоре в порту греческого города Пирей, ему приказано не выходить в море.
"На лайнере в настоящее время находятся 383 человека, у 33 из них греческое гражданство. Всего на борту находятся люди из 13 стран мира, в том числе турки, казахи, граждане Украины (около 30 человек), Индонезии и других стран. Судно находится на карантине. Проблемы с его поставками решаются", - отмечается в сообщении.
Также по информации от родных и близких украинских моряков: в начале карантина старшим должностям выдали маски, младшим лишь антисептики.
Напомним, больной COVID-19 человек уехал в Аргентину на судне с более 420 пассажирами.