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У Греції виявили 20 випадків COVID-19 на круїзному судні з українцями в екіпажі

У Греції виявили 20 випадків COVID-19 на круїзному судні з українцями в екіпажі

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 квітня. УНН. У Греції виявили 20 випадків інфікування коронавірусом COVID-19 на круїзному судні з українцями в екіпажі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу організації "Фонд допомоги морякам "Ассоль".

“Зараження коронавірусом нового типу підтвердили медики у 20 пасажирів грецького круїзного судна “EL.VENIZELOS” (IMO: 7907673, flag of Greece), яке пришвартовано в порту Пірея", - йдеться в повідомленні фонду у Facebook.

Повідомляється, що круїзний лайнер, який належить грецькій судноплавній компанії, виконував рейс з Туреччини в іспанське місто Кадіс, але перервав свій маршрут у зв’язку з розвитком ситуації з коронавірусом в Іспанії. З 22 березня судно стоїть на якорі в порту грецького міста Пірей, йому наказано не виходити в море.

"На лайнері в даний час знаходяться 383 людини, у 33 з них грецьке громадянство. Всього на борту перебувають люди з 13 країн світу, в тому числі турки, казахи, громадяни України (близько 30 осіб), Індонезії та інших країн. Судно знаходиться на карантині. Проблеми з його постачанням вирішуються", - зазначається в повідомленні.

Також за інформацією від рідних та близьких українських моряків: на початку карантину старшим посадам видали маски, молодшим лише антисептики.

Нагадаємо, хворий COVID-19 чоловік поїхав до Аргентини на судні з понад 420 пасажирами.

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