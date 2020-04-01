У Греції виявили 20 випадків COVID-19 на круїзному судні з українцями в екіпажі
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У Греції виявили 20 випадків інфікування коронавірусом COVID-19 на круїзному судні з українцями в екіпажі. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу організації "Фонд допомоги морякам "Ассоль".
“Зараження коронавірусом нового типу підтвердили медики у 20 пасажирів грецького круїзного судна “EL.VENIZELOS” (IMO: 7907673, flag of Greece), яке пришвартовано в порту Пірея", - йдеться в повідомленні фонду у Facebook.
Повідомляється, що круїзний лайнер, який належить грецькій судноплавній компанії, виконував рейс з Туреччини в іспанське місто Кадіс, але перервав свій маршрут у зв’язку з розвитком ситуації з коронавірусом в Іспанії. З 22 березня судно стоїть на якорі в порту грецького міста Пірей, йому наказано не виходити в море.
"На лайнері в даний час знаходяться 383 людини, у 33 з них грецьке громадянство. Всього на борту перебувають люди з 13 країн світу, в тому числі турки, казахи, громадяни України (близько 30 осіб), Індонезії та інших країн. Судно знаходиться на карантині. Проблеми з його постачанням вирішуються", - зазначається в повідомленні.
Також за інформацією від рідних та близьких українських моряків: на початку карантину старшим посадам видали маски, молодшим лише антисептики.
Нагадаємо, хворий COVID-19 чоловік поїхав до Аргентини на судні з понад 420 пасажирами.