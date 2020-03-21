Хворий COVID-19 чоловік поїхав до Аргентини на судні з понад 420 пасажирами

КИЇВ. 21 березня. УНН. Чоловіку загрожує до 15 років ув’язнення за те, що він, маючи позитивний результат тесту на COVID-19 здійснив поїздку до Аргентини з Уругваю на кораблі з 423 пасажирами, чим наразив їх на небезпеку. Про це повідомляє УНН з посиланням на аргентинське видання TN.