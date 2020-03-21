Хворий COVID-19 чоловік поїхав до Аргентини на судні з понад 420 пасажирами
Київ • УНН
КИЇВ. 21 березня. УНН. Чоловіку загрожує до 15 років ув’язнення за те, що він, маючи позитивний результат тесту на COVID-19 здійснив поїздку до Аргентини з Уругваю на кораблі з 423 пасажирами, чим наразив їх на небезпеку. Про це повідомляє УНН з посиланням на аргентинське видання TN.
“Цієї п’ятниці ім’я та фото Луки Зінгермана стали вірусними у соціальних мережах. Це 21-річний чоловік, який подорожував з лихоманкою на судні з 423 пасажирами з Уругваю в Аргентину. Після огляду він сам підтвердив, що йому поставили діагноз коронавірусу в сусідній країні. Зараз йому загрожує 15 років в’язниці за наражання на небезпеку здоров’я пасажирів і він залишається в ізоляції у санаторії Луїс Аготе у місті Буенос-Айрес”, — повідомили в ЗМІ.
Також повідомляється, що 423 людини, які були на судні компанії Buquebus, перебувають на карантині в чотирьох готелях Буенос-Айреса.
Вказано, що Лука Зінгерман видалив всі свої профілі в соцмережах, однак збереглась інформація, що він економічний аналітик і працює у фірмі свого батька.
“У мене ніколи не було симптомів, як кажуть. Ми просто робили тести для профілактики. Я ніколи не був у жодній лікарні і не тікав. Консульство рекомендувало і дозволило нам подорожувати”, — написав Лука Зінгерман з санаторію своєму другу, який розмістив текст у Twitter.
Він також додав, що повідомив владу про позитивний результат тесту через 10 хвилин після прибуття на човен, коли йому повідомили про результати, а міг би просто прикинутись, що не розуміє нічого.
Нагадаємо, на борту круїзного лайнеру через коронавірус застрягли дев’ять українців.