На борту круїзного лайнеру Costa Victoria через коронавірус застрягли дев’ять українців

КИЇВ. 19 березня. УНН. На борту круїзного лайнеру Costa Victoria, який прямує з Оману в Венецію застрягли девять українців. У зв’язку за пандемією коронваірусу пасажирам забороняється сходити на берег, тому вони запросили евакуацію з Італії. Про це на своїй сторінці в Facebook написав один із українців, що перебувають на судні - Сергій Компанієць, передає УНН.