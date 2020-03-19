На борту круизного лайнера Costa Victoria из-за коронавируса застряли девять украинцев

КИЕВ. 19 марта. УНН. На борту круизного лайнера Costa Victoria, следующего из Омана в Венецию застряли девять украинцев. В связи с пандемией коронваируса пассажирам запрещается сходить на берег, поэтому они попросили эвакуацию из Италии. Об этом на своей странице в Facebook написал один из украинцев, находящихся на судне - Сергей Компаниец, передает УНН.