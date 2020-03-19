На борту круизного лайнера Costa Victoria из-за коронавируса застряли девять украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. На борту круизного лайнера Costa Victoria, следующего из Омана в Венецию застряли девять украинцев. В связи с пандемией коронваируса пассажирам запрещается сходить на берег, поэтому они попросили эвакуацию из Италии. Об этом на своей странице в Facebook написал один из украинцев, находящихся на судне - Сергей Компаниец, передает УНН.
"Сейчас на борту круизного лайнера Costa Victoria, следующий по маршруту Оман - Венеция находится девять граждан Украины ... По информации, полученной от капитана, в связи с пандемией коронавируса, лайнер направляется в Венецию с техническими остановками в Греции, без схождения пассажиров на берег. Ожидаемая дата прибытия - 28 марта. Последний порт, в котором была сделана остановка лайнера Costa Victoria, была 12 марта 2020 года - в порту Салала, в котором нет зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом, и где все пассажиры прошли медицинский осмотр и получили соответствующие справки", - написал Сергей Компаниец.
Он отметил, что с тех пор пассажиры и экипаж судна фактически находятся на карантине, хотя случаев заболевания лайнере нету.
"В связи с отменой Украиной авиасообщения и тяжелой эпидемиологической ситуацией в регионе прибытия лайнера Costa Victoria, мы просим помощи у Министерства иностранных дел Украины, консульства Украины в Италии, народных депутатов, журналистов и всех, кто может помочь нам с эвакуацией и возвращением на родину", - добавил Сергей Компаниец.
Вскоре он опубликовал еще одно сообщение и поблагодарил всех, кто приобщился к решению проблемы.
"Надеюсь, что вопрос решится. Через несколько минут лайнер выйдет из Суэцкого канала и у меня закончится мобильная связь (интернет)", - сказал Сергей Компаниец.
Напомним, из Египта начали эвакуацию украинцев.