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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100768 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 104031 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

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5 марта, 16:07 • 106052 просмотра

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5 марта, 15:54 • 105005 просмотра

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На борту круизного лайнера Costa Victoria из-за коронавируса застряли девять украинцев

На борту круизного лайнера Costa Victoria из-за коронавируса застряли девять украинцев

Киев  •  УНН

 • 12086 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. На борту круизного лайнера Costa Victoria, следующего из Омана в Венецию застряли девять украинцев. В связи с пандемией коронваируса пассажирам запрещается сходить на берег, поэтому они попросили эвакуацию из Италии. Об этом на своей странице в Facebook написал один из украинцев, находящихся на судне - Сергей Компаниец, передает УНН.

"Сейчас на борту круизного лайнера Costa Victoria, следующий по маршруту Оман - Венеция находится девять граждан Украины ... По информации, полученной от капитана, в связи с пандемией коронавируса, лайнер направляется в Венецию с техническими остановками в Греции, без схождения пассажиров на берег. Ожидаемая дата прибытия - 28 марта. Последний порт, в котором была сделана остановка лайнера Costa Victoria, была 12 марта 2020 года - в порту Салала, в котором нет зарегистрированных случаев заболевания коронавирусом, и где все пассажиры прошли медицинский осмотр и получили соответствующие справки", - написал Сергей Компаниец.

Он отметил, что с тех пор пассажиры и экипаж судна фактически находятся на карантине, хотя случаев заболевания лайнере нету.

"В связи с отменой Украиной авиасообщения и тяжелой эпидемиологической ситуацией в регионе прибытия лайнера Costa Victoria, мы просим помощи у Министерства иностранных дел Украины, консульства Украины в Италии, народных депутатов, журналистов и всех, кто может помочь нам с эвакуацией и возвращением на родину", - добавил Сергей Компаниец.

Вскоре он опубликовал еще одно сообщение и поблагодарил всех, кто приобщился к решению проблемы.

"Надеюсь, что вопрос решится. Через несколько минут лайнер выйдет из Суэцкого канала и у меня закончится мобильная связь (интернет)", - сказал Сергей Компаниец.

Напомним, из Египта начали эвакуацию украинцев.

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