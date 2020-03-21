Больной COVID-19 человек уехал в Аргентину на судне с более 420 пассажирами

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 100260 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 103401 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 105453 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 104448 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 113081 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 100790 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 105266 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106647 просмотра

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Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131564 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130449 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Киев  •  УНН

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КИЕВ. 21 марта. УНН. Мужчине грозит до 15 лет заключения за то, что он, имея положительный результат теста на COVID-19 совершил поездку в Аргентину из Уругвая на корабле с 423 пассажирами, чем подверг их опасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на аргентинское издание TN.

“В эту пятницу имя и фото Луки Зингермана стали вирусными в социальных сетях. Это 21-летний мужчина, который путешествовал с лихорадкой на судне с 423 пассажирами из Уругвая в Аргентину. После осмотра он сам подтвердил, что ему поставили диагноз коронавируса в соседней стране. Сейчас ему грозит 15 лет тюрьмы за подвергание опасности здоровье пассажиров и он остается в изоляции в санатории Луис Агота в Буэнос-Айрес”, — сообщили в СМИ.

Также сообщается, что 423 человека, находившиеся на судне компании Buquebus, находятся на карантине в четырех отелях Буэнос-Айреса.

Указано, что Лука Зингерман удалил все свои профили в соцсетях, однако сохранилась информация, что он экономический аналитик и работает в фирме своего отца.

“У меня никогда не было симптомов, как говорится. Мы просто делали тесты для профилактики. Я никогда не был ни в одной больнице и не убегал. Консульство рекомендовало и позволило нам путешествовать”, — написал Лука Зингерман из санатория своему другу, который разместил текст в Twitter.

Он также добавил, что сообщил властям о положительный результат теста через 10 минут после прибытия на судно, когда ему сообщили о результатах, а мог бы просто притвориться, что не понимает ничего.

Напомним, на борту круизного лайнера через коронавирус застряли девять украинцев.

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