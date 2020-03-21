Больной COVID-19 человек уехал в Аргентину на судне с более 420 пассажирами

КИЕВ. 21 марта. УНН. Мужчине грозит до 15 лет заключения за то, что он, имея положительный результат теста на COVID-19 совершил поездку в Аргентину из Уругвая на корабле с 423 пассажирами, чем подверг их опасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на аргентинское издание TN.