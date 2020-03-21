Больной COVID-19 человек уехал в Аргентину на судне с более 420 пассажирами
Киев • УНН
КИЕВ. 21 марта. УНН. Мужчине грозит до 15 лет заключения за то, что он, имея положительный результат теста на COVID-19 совершил поездку в Аргентину из Уругвая на корабле с 423 пассажирами, чем подверг их опасности. Об этом сообщает УНН со ссылкой на аргентинское издание TN.
“В эту пятницу имя и фото Луки Зингермана стали вирусными в социальных сетях. Это 21-летний мужчина, который путешествовал с лихорадкой на судне с 423 пассажирами из Уругвая в Аргентину. После осмотра он сам подтвердил, что ему поставили диагноз коронавируса в соседней стране. Сейчас ему грозит 15 лет тюрьмы за подвергание опасности здоровье пассажиров и он остается в изоляции в санатории Луис Агота в Буэнос-Айрес”, — сообщили в СМИ.
Также сообщается, что 423 человека, находившиеся на судне компании Buquebus, находятся на карантине в четырех отелях Буэнос-Айреса.
Указано, что Лука Зингерман удалил все свои профили в соцсетях, однако сохранилась информация, что он экономический аналитик и работает в фирме своего отца.
“У меня никогда не было симптомов, как говорится. Мы просто делали тесты для профилактики. Я никогда не был ни в одной больнице и не убегал. Консульство рекомендовало и позволило нам путешествовать”, — написал Лука Зингерман из санатория своему другу, который разместил текст в Twitter.
Он также добавил, что сообщил властям о положительный результат теста через 10 минут после прибытия на судно, когда ему сообщили о результатах, а мог бы просто притвориться, что не понимает ничего.
Напомним, на борту круизного лайнера через коронавирус застряли девять украинцев.