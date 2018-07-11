В ГПУ заявили, что Горбатюк срывает проверку Департамента спецрасследований

"Приказ Генеральной прокуратуры от 16 мая 2018 года о проведении проверки Департамента в соответствии с пунктом 4.2 плана на II квартал в настоящее время не выполнен в связи с безосновательным, необоснованным и незаконным отказом главы Департамента создать соответствующие условия для работы группы", - отмечается в сообщении.

В Генпрокуратуре отметили, что информация о якобы внеплановой проверке Департамента Горбатюка не соответствует действительности.

Указанная проверка, отметили в ГПУ, не была внеплановой, она должна была проводиться в соответствии с планом первоочередных мероприятий Генеральной прокуратуры Украины на II квартал 2018 года относительно вопроса организации работы в Департаменте специальных расследований. Ее задачей было обеспечение выполнения плана работы. Аналогичные плановые проверки самостоятельных структурных подразделений систематически проводятся в центральном аппарате Генеральной прокуратуры Украины. В частности, во II квартале 2018 года такая проверка проведена также в Главном следственном управлении ГПУ.

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Кроме того, план первоочередных мероприятий Генеральной прокуратуры на II квартал 2018 года был утвержден Генеральным прокурором Украины 26 марта 2018 года и официально в печатном виде предоставлен куратору указанного Департамента - заместителю Генерального прокурора 4 апреля 2018 года.

В то же время 16 мая 2018 года на основании ст. 9 Закона Украины "О прокуратуре" издан приказ Генерального прокурора Украины "О проверке состояния организации работы в Департаменте специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины", для этого была создана рабочая группа работников Генеральной прокуратуры Украины. Приказ официально в печатном виде предоставлено в Департамент специальных расследований 21 мая 2018 года.

Однако, по информации ГПУ, руководитель указанного Департамента, несмотря на предоставленую ему обстоятельную информацию, требовал "документы о том, какие именно направления планируется проверять". При этом не смог сослаться ни на один нормативно правовой акт, предусматривающий предоставление таких "документов". Не давал возможности приступить к проверке, блокируя ее проведение безосновательными, ничем не предусмотренными требованиями.

Напомним, Генеральный прокурор Юрий Луценко имеет претензии к работе Сергея Горбатюка, но исключает возможность его увольнения с должности.