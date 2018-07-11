У ГПУ заявили, що Горбатюк зриває перевірку Департаменту спецрозслідувань
Київ • УНН
КИЇВ. 11 липня. УНН. У Генеральній прокуратурі України звинувачують Сергія Горбатюка у зриві планової перевірки Департаменту спеціальних розслідувань, який він очолює. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Генеральної прокуратури України, передає УНН.
“Наказ Генеральної прокуратури від 16 травня 2018 року про проведення перевірки Департаменту відповідно до пункту 4.2 плану на ІІ квартал на даний час не виконано у зв’язку з безпідставною, необґрунтованою та незаконною відмовою очільника Департаменту створити відповідні умови для роботи групи”, — зазначається у повідомленні.
У Генпрокуратурі наголосили, що інформація про начебто позапланову перевірку Департаменту Горбатюка не відповідає дійсності.
Зазначена перевірка, зауважили у ГПУ, не була позаплановою, вона повинна була проводитись відповідно до плану першочергових заходів Генеральної прокуратури України на ІІ квартал 2018 року з питання організації роботи у Департаменті спеціальних розслідувань. Її завданням було забезпечення виконання плану роботи. Аналогічні планові перевірки самостійних структурних підрозділів систематично проводяться в центральному апараті Генеральної прокуратури України. Зокрема, у ІІ кварталі 2018 року така перевірка проведена також у Головному слідчому управлінні ГПУ.
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Крім того, план першочергових заходів Генеральної прокуратури на ІІ квартал 2018 року було затверджено Генеральним прокурором України 26 березня 2018 року і офіційно у друкованому виді надано куратору вказаного Департаменту — заступнику Генерального прокурора 4 квітня 2018 року.
Водночас 16 травня 2018 року на підставі ст. 9 Закону України “Про прокуратуру” видано наказ Генерального прокурора України “Про перевірку стану організації роботи у Департаменті спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України”, для цього було створено робочу групу працівників Генеральної прокуратури України. Наказ офіційно у друкованому виді надано до Департаменту спеціальних розслідувань 21 травня 2018 року.
Натомість, за інформацією ГПУ, керівник вказаного Департаменту, незважаючи на надану йому ґрунтовну інформацію, вимагав “документи щодо того, які саме напрями планується перевіряти”. При цьому не зміг послатися на жоден нормативно- правовий акт, яким передбачено надання таких “документів”. Не давав можливості приступити до перевірки, блокуючи її проведення безпідставними, нічим не передбаченими вимогами.
Нагадаємо, Генеральний прокурор Юрій Луценко має претензії до роботи Сергія Горбатюка, але виключає можливість його звільнення з посади.