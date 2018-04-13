В ГПУ обещают не затягивать с документами на экстрадицию Саркисяна

"Скорость зависит от Департамента спецрасследований Горбатюк. Но, думаю, уже в начале следующей недели все будет сделано и направлено ", - сказал Лысенко.

Он напомнил, что в целом процедура экстрадиции предусматривает 40 суток.

Напомним, ГПУ получила официальное сообщение о задержании во Франции Армена Саркисяна - одного из организаторов групп "титушок", которые действовали во время евромайдан.

Как сообщал УНН, во Франции задержан организатор "титушок" Саркисян.