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В ГПУ обещают не затягивать с документами на экстрадицию Саркисяна

В ГПУ обещают не затягивать с документами на экстрадицию Саркисяна

Киев  •  УНН

 • 4432 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. В Генеральной прокуратуре Украины обещают не затягивать с подготовкой документов на экстрадицию из Франции Армена Саркисяна, который подозревается в организации "титушок" против активистов Майдана зимой 2014 года. Об этом сообщил пресс-секретарь Генпрокуратуры Андрей Лысенко.

"Скорость зависит от Департамента спецрасследований Горбатюк. Но, думаю, уже в начале следующей недели все будет сделано и направлено ", - сказал Лысенко.

Он напомнил, что в целом процедура экстрадиции предусматривает 40 суток.

Напомним, ГПУ получила официальное сообщение о задержании во Франции Армена Саркисяна - одного из организаторов групп "титушок", которые действовали во время евромайдан.

Как сообщал УНН, во Франции задержан организатор "титушок" Саркисян.

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