У ГПУ обіцяють не зволікати з документами на екстрадицію Саркісяна
Київ • УНН
КИЇВ. 13 квітня. УНН. У Генеральній прокуратурі України обіцяють не зволікати з підготовкою документів на екстрадицію із Франції Армена Саркісяна, який підозрюється в організації “тітушок” проти активістів Майдану узимку 2014 року. Про це УНН повідомив речник Генпрокуратури Андрій Лисенко.
“Швидкість залежить від Департаменту спецрозслідувань Горбатюка. Але, думаю, вже на початку наступного тижня все буде зроблено і направлено”, — сказав Лисенко.
Він нагадав, що загалом процедура екстрадиції передбачає 40 діб.
Нагадаємо, ГПУ отримала офіційне повідомлення про затримання у Франції Армена Саркісяна — одного з організаторів груп “тітушок”, які діяли під час Євромайдану.
Як повідомляв УНН, у Франції затриманий організатор “тітушок” Саркісян.