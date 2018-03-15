У ГПУ нет достаточных доказательств в отношении действующих нардепов по делу "вышек Бойко" - Луценко
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. На сегодняшний день достаточных доказательств для привлечения других народных депутатов, кроме Евгения Бакулина, по делу "вышек Бойко" нет. Об этом с трибуны парламента заявил Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко, передает корреспондент УНН.
"Сейчас в деле (Бакулина - ред.) проходит действующий народный депутат Украины Юрий Бойко, который утверждал финансовый план "Нафтогаза Украины" и его дочерних компаний. Однако, прямых показаний на преступный умысел, а тем более получения средств ему лично, или подконтрольных ему лицам пока не установлено. Если финансовый мониторинг или наши партнеры по правоохранительной деятельности с соответствующих стран предоставят информацию о его коррупционном интересе, безусловно, я обращусь в ВР и по этому вопросу. На сегодняшний день достаточных доказательств для привлечения других народных депутатов, в том числе Бойко, не существует", - заявил Ю.Луценко.
Накануне Ю.Луценко рассказал о схеме отмывания средств при закупке "вышек Бойко" с участием экс-главы "Нафтогаза", народного депутата от "Оппозиционного блока" Евгения Бакулина.
Напомним, Ю.Луценко ожидает, что в первой половине 2018 года направят в суд дела по В.Новинскому и Ю.Бойко.