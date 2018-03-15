У ГПУ немає достатніх доказів щодо діючих нардепів у справі "вишок Бойка" - Луценко
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. На сьогоднішній день достатніх доказів для притягнення інших народних депутатів, окрім Євгена Бакуліна, у справі "вишок Бойка" немає. Про це з трибуни парламенту заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.
"Наразі в справі (Бакуліна – ред.) проходить діючий народний депутат України Юрій Бойко, який затверджував фінансовий план "Нафтогазу України" та його дочірніх компаній. Проте, прямих показів на злочинний умисел, а тим більше отримання коштів йому особисто, або підконтрольних йому особам наразі не встановлено. Якщо фінансовий моніторинг або наші партнери по правоохоронній діяльності з відповідних країн нададуть інформацію про його корупційний інтерес, безумовно, я звернусь до ВР і по цьому питанню. На сьогоднішній день достатніх доказів для притягнення інших народних депутатів, в тому числі Бойка, не існує", - заявив Ю.Луценко.
Напередодні Ю.Луценко розповів про схему відмивання коштів при закупівлі "вишок Бойка" за участю екс-голови "Нафтогазу", народного депутата від "Опозиційного блоку" Євгена Бакуліна.
Нагадаємо, Ю.Луценко очікує, що у першій половині 2018 року спрямують до суду справи щодо В.Новинського та Ю.Бойка.