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У ГПУ немає достатніх доказів щодо діючих нардепів у справі "вишок Бойка" - Луценко

У ГПУ немає достатніх доказів щодо діючих нардепів у справі "вишок Бойка" - Луценко

Київ • УНН

 • 7038 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. На сьогоднішній день достатніх доказів для притягнення інших народних депутатів, окрім Євгена Бакуліна, у справі "вишок Бойка" немає. Про це з трибуни парламенту заявив Генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.

"Наразі в справі (Бакуліна – ред.) проходить діючий народний депутат України Юрій Бойко, який затверджував фінансовий план "Нафтогазу України" та його дочірніх компаній. Проте, прямих показів на злочинний умисел, а тим більше отримання коштів йому особисто, або підконтрольних йому особам наразі не встановлено. Якщо фінансовий моніторинг або наші партнери по правоохоронній діяльності з відповідних країн нададуть інформацію про його корупційний інтерес, безумовно, я звернусь до ВР і по цьому питанню. На сьогоднішній день достатніх доказів для притягнення інших народних депутатів, в тому числі Бойка, не існує", - заявив Ю.Луценко.

Напередодні Ю.Луценко розповів про схему відмивання коштів при закупівлі "вишок Бойка" за участю екс-голови "Нафтогазу", народного депутата від "Опозиційного блоку" Євгена Бакуліна.

Нагадаємо, Ю.Луценко очікує, що у першій половині 2018 року спрямують до суду справи щодо В.Новинського та Ю.Бойка.

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