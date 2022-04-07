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В Гостомеле обнаружили еще одно место массовой казни украинцев оккупантами

Киев • УНН

 • 216036 просмотра

КИЕВ. 7 апреля. УНН. В городе Гостомель вчера было найдено в здании одного из бытовых помещений 11 тел погибших гражданских украинцев, убитых рашистскими оккупантами. Об этом заявил на брифинге советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко, пишет УНН.

В Гостомеле обнаружили еще одно место массовой казни украинцев оккупантами

Цитата

“В городе Гостомель вчера было найдено в здании одного из бытовых помещений 11 тел погибших гражданских лиц Украины. Они также были убиты оккупантами”, - сказал советник министра.

Детали

Геращенко напомнил, что в поселке Мотыжин Киевской области было найдено место массового убийства, казни граждан Украины - была убита семья поселкового головы Мотижина Ольги Сухненко.

“Был убит ее муж, ее сын, и мы до сих пор не можем найти ее дочь. Рядом с их телами бли тела еще трех украинцев, в том числе одного из бойцов территориальной обороны”, - отметил он.

“В настоящее время уже известно о более чем 400 убитых мирных граждан на территории Киевской области. Но, этот счет будет идти на увеличение”, - добавил советник министра.

Добавим

Фотографии тел на улицах в Буче появились на выходных после ухода российских войск из этого района, что побудило Президента Украины Владимира Зеленского призвать прекратить российские военные преступления.

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