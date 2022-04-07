У Гостомелі виявили ще одне місце масової страти українців окупантами
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. У місті Гостомель вчора було знайдено у будівлі одного з побутових приміщень 11 тіл загиблих цивільних громадян України, убитих рашистськими окупантами. Про це заявив на брифінгу радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко, пише УНН.
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“У місті Гостомель вчора було знайдено у будівлі одного з побутових приміщень 11 тіл загиблих цивільних громадян України. Вони також були вбиті окупантами”, - сказав радник міністра.
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Геращенко нагадав, що у селищі Мотижин Київської області було знайдено місце масового вбивства, страти громадян України – була вбита сім’я селищного голови Мотижина Ольги Сухненко.
“Був вбитий її чоловік, її син, і ми досі не можемо знайти її доньку. Поруч з їх тілами бли тіла ще трьох українців, в тому числі одного з бійців територіальної оборони”, - зазначив він.
“На цей час вже відомо про більш ніж 400 вбитих цивільних громадян на території Київської області. Але, цей рахунок буде йти на збільшення”, - додав радник міністра.
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Фотографії тіл на вулицях у Бучі з’явилися на вихідних після відходу російських військ з цього району, що спонукало Президента України Володимира Зеленського закликати припинити російські воєнні злочини.