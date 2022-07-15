В Гонконге арестовали 7 протестующих, которые пытались сбежать на Тайвань
Киев • УНН
КИЕВ. 15 июля. УНН. Семь гонконгцев, пойманных в море при попытке бегства из города на скоростном катере на Тайвань, приговорили в пятницу к 10 месяцам тюремного заключения, сообщают местные СМИ, передает УНН.
Детали
По сообщению газеты South China Morning Post, семеро мужчин в возрасте от 19 до 32 лет признали себя виновными по обвинению при попытке бегства.
Они были частью более широкой группы из 12 человек, находившихся на борту катера. Группа покинула Гонконг в августе 2020 года, но власти материкового Китая поймали их в море.
Большинство находившихся на борту были освобождены под залог и ждут суда за правонарушения, связанные с протестами.
Из 12 задержанных к тому времени 10 ранее были осуждены за незаконное пересечение границы на закрытом судебном процессе в декабре 2020 года.
Восемь человек были приговорены к семи месяцам тюремного заключения и с тех пор отбыли наказание и вернулись в Гонконг, а двое других, считавшихся главными организаторами незаконного перехода, приговорили к двум и трем годам лишения свободы.
Двое самые младшие из задержанной группы были возвращены властям Гонконга в 2020 году и не подвергались преследованиям, поскольку в то время были несовершеннолетними.
Контекст
Дело о 12 задержанных вызвало дебаты о непрозрачной судебной системе Китая после того, как группа в течение нескольких месяцев содержалась под стражей, а родственники и члены семей не могли связаться с ними или нанять собственных адвокатов для этого дела.
Они также являются одними из последних среди десятков протестующих, которые были осуждены и заключены в результате политического подавления Гонконга.
Ранее на этой неделе 66-летняя протестующая была заключена на 32 недели за участие в двух несанкционированных собраниях 2019 года.
Другой пожилой протестующий признан виновным во вторник в нарушении закона о подстрекательстве к мятежу колониальной эпохи путем планирования акции протеста против зимних Олимпийских игр в Пекине возле офиса связи Китая в феврале и приговорен к девяти месяцам заключения.