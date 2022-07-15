У Гонконзі ув'язнили 7 протестувальників, які намагалися втекти на Тайвань

Деталі

За повідомленням газети South China Morning Post, семеро чоловіків віком від 19 до 32 років визнали себе винними за звинуваченням при спробі втечі.

Вони були частиною ширшої групи з 12 осіб, які перебували на борту катера. Група залишила Гонконг у серпні 2020 року, але влада материкового Китаю зловила їх у морі.

Більшість тих, хто перебував на борту, були звільнені під заставу і чекають суду за правопорушення, пов'язані з протестами.

З 12 затриманих на той час 10 раніше було засуджено за незаконне перетинання кордону на закритому судовому процесі в грудні 2020 року.

Вісім осіб було засуджено до семи місяців тюремного ув'язнення і відтоді відбули покарання і повернулися до Гонконгу, а двох інших, які вважалися головними організаторами незаконного переходу, засудили до двох і трьох років позбавлення волі.

Двоє наймолодших затриманих групи були повернуті владі Гонконгу у 2020 році і не зазнавали переслідувань, оскільки на той час були неповнолітніми.

Контекст

Справа про 12 затриманих викликала дебати про непрозору судову систему Китаю після того, як група протягом кількох місяців утримувалась під вартою, а родичі та члени сімей не могли зв'язатися з ними або найняти власних адвокатів для цієї справи.

Вони також є одними з останніх серед десятків протестувальників, які були засуджені та ув'язнені внаслідок політичного придушення Гонконгу.

Раніше цього тижня 66-річна протестуюча була ув'язнена на 32 тижні за участь у двох несанкціонованих зборах 2019 року.

Іншого літнього протестуючого визнано винним у вівторок у порушенні закону про підбурювання до заколоту колоніальної епохи шляхом планування акції протесту проти зимових Олімпійських ігор у Пекіні біля офісу зв'язку Китаю в лютому і засуджено до дев'яти місяців ув'язнення.