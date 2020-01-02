В погоне за "Ливерпулем": клуб Зинченко удержал выигрыш над "Эвертоном"
Киев • УНН
КИЕВ. 2 января. УНН. Английская Премьер-лига продолжилась серией матчей 21 тура в одном из которых "Манчестер Сити" Александра Зинченко принимала "Эвертон", передает УНН.
В составе "горожан" дубль оформил Габриэл Жезус. Оба мяча были проведены после перерыва (51, 58 мин). У гостей забил только Ришарлисон - 2:1.
Состав "Манчестер Сити" Браво, Мэнди, Эрик Гарсия, Жоау Канселу, Фернандиньо, где Брюйне, Фоден (Сильва, 83), Гюндоган, Родри Эрнандес, Марез (Стерлинг, 90 + 3), Габриэл Жезус.
Примечательно, что украинец не попал на этот раз в заявку "горожан".
Также добавим, "Манчестер Сити" набрал 44 очка и занимает третье место в турнирной таблице. Отставание от "Лестера" составляет 1 пункт, от "Ливерпуля" - 11.