У гонитві за "Ліверпулем": клуб Зінченка втримав виграш над "Евертоном"
Київ • УНН
КИЇВ. 2 січня. УНН. Англійська Прем'єр-ліга продовжилась серією матчів 21 туру в одному з яких "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка приймала "Евертон", передає УНН.
У складі "городян" дубль оформив Габріел Жезус. Обидва м'ячі були проведені після перерви (51, 58 хв). У гостей забив тільки Рішарлісон – 2:1.
Склад "Манчестер Сіті": Браво, Менді, Ерік Гарсія, Жоау Канселу, Фернандіньо, Де Брюйне, Фоден (Сільва, 83), Гюндоган, Родрі Ернандес, Марез (Стерлінг, 90 + 3), Габріел Жезус.
Примітно, що українець не потрапив цього разу до заявки "міщан".
Також додамо, "Манчестер Сіті" набрав 44 очки і займає 3-ю сходинку в турнірній таблиці. Відставання від "Лестера" становить 1 пункт, від "Ліверпуля" - 11.