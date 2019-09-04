В Гончаровском восстановили водоснабжение
Киев • УНН
КИЕВ. 4 сентября. УНН. В поселке Гончаровское Черниговской области восстановили водоснабжение, прекращенное ранее из-за непредоставления разрешения на использование недр со стороны Государственной службы экологии и недр. Об этом корреспонденту УНН сообщили в Департаменте информационной деятельности и коммуникаций с общественностью Черниговской ОГА.
"Подача воды уже есть, в течение дня должно быть восстановление водоснабжения во всех зданиях (поселка - ред.)", - отметили в Департаменте.
Как добавили в учреждении, руководство ОГА намерено обращаться в Министерство энергетики с просьбой помочь ускорению предоставления необходимого для пользования водой разрешения.
Напомним, ранее УНН сообщал, что в Гончаровском в Черниговской области начат подвоз воды и почасовую ее подачу в жилые дома, военным частям из-за проблем с водоснабжением, которые возникли после того, как попытки получить в Государственной службе экологии и недр разрешительные документы на использование недр не имели результата.