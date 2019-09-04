У Гончарівському відновили водопостачання
Київ • УНН
КИЇВ. 4 вересня. УНН. У селищі Гончарівське Чернігівської області відновили водопостачання, припинене раніше через ненадання дозволу на використання надр з боку Державної служби екології та надр. Про це кореспонденту УНН повідомили в Департаменті інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Чернігівської ОДА.
"Подача води уже є, протягом дня має бути відновлення водопостачання до всіх будівель (селища – ред.)", - зазначили в Департаменті.
Як додали в установі, керівництво ОДА має намір звертатися до Міністерства енергетики із проханням посприяти пришвидшенню надання необхідного для користування водою дозволу.
Нагадаємо, раніше УНН повідомляв, що у Гончарівському на Чернігівщині розпочато підвіз води і почасову її подачу до житлових будинків, військовим частинам через проблеми з водопостачанням, які виникли після того, як спроби отримати в Державній службі екології та надр дозвільні документи на використання надр не мали результату.