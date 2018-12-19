В Гетеборге обезвредили найденную взрывчатку
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В шведском городе Гетеборг обезвредили найденную взрывчатку. Об этом сообщает УНН со ссылкой на АА.
Как передают шведские издания, в центральном районе Йоханнесберг города Гетеборг был обнаружен подозрительный пакет. После осмотра пакета в нем обнаружили взрывчатку.
"В районе потенциального взрыва были усилены меры безопасности. Саперы обезвредили взрывчатку", - говорится в публикации издания.
Представитель полицейского управления Гетеборга подтвердил, что в пакете находилось взрывчатое вещество. Проводится расследование.
Напомним, водитель рейсового автобуса нашел в багаже, который он перевозил, самодельный радиоуправляемый взрыво-зажигательное устройство.