В Гетеборге обезвредили найденную взрывчатку

Как передают шведские издания, в центральном районе Йоханнесберг города Гетеборг был обнаружен подозрительный пакет. После осмотра пакета в нем обнаружили взрывчатку.

"В районе потенциального взрыва были усилены меры безопасности. Саперы обезвредили взрывчатку", - говорится в публикации издания.

Представитель полицейского управления Гетеборга подтвердил, что в пакете находилось взрывчатое вещество. Проводится расследование.

Напомним, водитель рейсового автобуса нашел в багаже, который он перевозил, самодельный радиоуправляемый взрыво-зажигательное устройство.