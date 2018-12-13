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MIM-104 Patriot

У рейсовому автобусі кілька днів возили радіокеровану вибухівку

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 грудня. УНН. Водій рейсового автобусу знайшов у багажі, який він перевозив, саморобний радіокерований вибухово-запалювальний пристрій. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації управління обласної поліції.

У рейсовому автобусі кілька днів возили радіокеровану вибухівку

Так, про вибуховий пристрій повідомив поліції водій рейсового автобусу.

"Саморобний радіокерований вибухово-запалювальний пристрій йому передав на столичному вокзалі невідомий. Багаж мали забрати по прибуттю в Ізмаїл. Не дочекавшись одержувача, перевізник через кілька днів відкрив коробку та виявив підозрілі предмети", – йдеться в повідомленні.

Під час огляду вмісту коробки фахівці вибухотехнічного управління знайшли та розрядили пристрій.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.14 (готування до злочину), ч.2 ст.194 (умисне знищення або пошкодження майна) КК України. Складові частини вилученого направлено на експертне дослідження. Поліцейські встановлюють причетних до події осіб.

Нагадаємо, чоловік знайшов пакет із вибухівкою під днищем свого авто.

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