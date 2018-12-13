В рейсовом автобусе несколько дней возили радиоуправляемую взрывчатку
Киев • УНН
КИЕВ. 13 декабря. УНН. Водитель рейсового автобуса нашел в багаже, который он перевозил, самодельный радиоуправляемое взрыво-зажигательное устройство. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации управления областной полиции.
Так, о взрывном устройстве сообщил полиции водитель рейсового автобуса.
"Самодельное радиоуправляемое взрыво-зажигательное устройство ему передал на столичном вокзале неизвестный. Багаж должны были забрать по прибытию в Измаил. Не дождавшись получателя, перевозчик через несколько дней открыл коробку и обнаружил подозрительные предметы", – говорится в сообщении.
При осмотре содержимого коробки специалисты взрывотехнического управления нашли и разрядили устройство.
По данному факту начато уголовное производство по признакам ч.1 ст.14 (приготовление к преступлению), ч.2 ст.194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) УК Украины. Составные части изъятого направлены на экспертное исследование. Полицейские устанавливают причастных к событию лиц.
Напомним, мужчина нашел пакет с взрывчаткой под днищем своего автомобиля.